Після курйозних заяв Каньє Веста про розлучення та аборт світська левиця Кім Кардашян більше не змогла приховувати правду й зізналася, що її чоловік страждає біполярним розладом. Зірка розсекретила, як хвороба впливає на життя сім'ї й поскаржилась, що ніяк не може зарадити реперу.

Днями кандидат у президенти США Каньє Вест зробив низку курйозних заяв, які стосувалися особистого життя з Кім Кардашян. Він оголосив, що впродовж двох останніх років вимагає розлучення з дружиною через ревнощі, а під час першої вагітності застеріг кохану від аборту. Інсайдери пояснювали скандальну поведінку репера біполярним розладом. Пролити світло на ситуацію взялась дружина, почуття якої публічно образив чоловік. Кім опублікувала щемливе зізнання в інстаграм-сторіс, підтвердивши чутки про психічний розлад.

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Світська левиця оголосила, що раніше відмовлялася коментувати хворобу Каньє Веста, адже намагалась вберегти дітей та поважала право чоловіка на конфіденційність. Проте, схоже, висловлювання репера під час чергового загострення біполярного розладу перейшли межу.

Кім Кардашян пояснила, що зарадити коханому не може, аж поки він не визнає проблему самостійно й не виявить бажання розпочати лікування. Схоже, цього в найближчих планах Каньє немає. У той же час вона запевнила, що виконавець – чудова людина, проте його слова часто розходяться з реальними думками тоді, коли хвороба активується.

Я розумію, що Каньє часто стає об'єктом критики, а його поведінка іноді може викликати суперечливі емоції. Він чудова, але складна людина. Ті, хто близько знають Каньє, розуміють, що він часом каже те, що не відповідає його намірам,

– написала Кім Кардашян.

Проте зірка поспішила заявити, що життя з біполярним розладом – не вирок. Проблеми з психологічним здоров'ям аж ніяк не впливають на мрії чи ідеї, які він часто втілює у реальність. Схоже, у такий спосіб Кім спробувала натякнути, що намір Каньє Веста стати президентом США – цілком свідомий.