Відоме американське подружжя мільйонерів Кім Кардашян та Каньє Веста переживає кризу у стосунках. Зіркова дружина навіть планує переїхати в інший будинок та пожити окремо від чоловіка.

Карантин став справжнім випробуванням для багатьох пар. Серед них і Кім та Каньє, які опинилися у кризовій ситуації. Подружжя планує деякий час пожити окремо, щоб уникнути розлучення. Про це повідомляє видання The Sun.

Читайте також Сім'ї Кім Кардашян і Каньє Веста – 6 років: найромантичніші фото пари

Криза у стосунках Кім Кардашян та Каньє Веста

Під час перебування на ізоляції пара намагається підтримувати мир у стосунках, проте це дається їм важко. Кім та Каньє майже не перетинаються у власному будинку. Інсайдер повідомляє, що ситуація дуже напружена і світська левиця планує переїхати в інше помешкання.

Я думаю, що вони проведуть час порізно в різних будинках. Останнє, чого вона хоче, – це розлучення. Це через те, що реакція громадськості після її другого розлучення була нестерпною,

– наголосив інсайдер.

На значне погіршення стосунків між чоловіком та дружиною вплинув карантин. Кардашян не звикла постійно бути вдома і для неї перебування на ізоляції дається дуже важко. Це також позначилося на шлюбі.

Між Кім і Каньє склалися непрості стосунки, бо зазвичай вони ніколи не проводять так багато часу разом. Але Кім вважає свій шлюб з Каньє величезним успіхом. Вона єдина зі своїх сестер заміжня, і вважає себе з Каньє впливовою парою,

– розповіло джерело.

Що відомо про стосунки Кім Кардашян та Каньє Веста?

Їхня історія кохання розпочалася у квітні 2012 року. Вже в грудні того ж року пара оголосила громадськості, що чекає на появу дитини. У 2013 році Кім народила доньку Норт, а через рік закохані зіграли розкішне весілля. Знаменитий репер освідчився своїй обраниці на орендованому стадіоні AT&T Park у Сан-Франциско, куди запросив усю сім'ю Кардашян-Дженнер. Протягом шести наступних років у подружжя народилися на світ ще троє дітей – син Сейнт (2015) від Кім, та донька Чикаго (2018) і син Псалм (2019) від сурогатної матері.

Проте за час сімейного життя пара також пережила багато негараздів. Відомо, що Вест неодноразово звертався до спеціалістів через своє психічне здоров'я. Кім часто була незадоволена сексуальним життям з чоловіком. На карантині трапився випадок, коли вона не витримала напруги та захотіла відпочити від буденної рутини. Зіркова матуся постійно перебувала вдома з чотирма дітьми, а вона не звикла до такого способу життя.