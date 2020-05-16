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Кім Кардашян замилувала мережу рідкісними кадрами з чотирма дітьми

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Кім Кардашян з дітьми
Кім Кардашян з дітьми / Instagram / @kimkardashian

Світській левиці Кім Кардашян на карантині довелося змінити звичний спосіб життя. Тепер замість відвідування гучних вечірок, вона сидить вдома разом із чотирма дітьми. Знаменитість вирішила поділитися з шанувальниками рідкісними спільними світлинами.

Для багатьох людей у різних куточках світу самоізоляція стала справжнім випробуванням. Батькам доводиться постійно бути разом із дітьми, що є незвичним та приносить багато труднощів. Зіркові батьки також змушені були відмовитися від звичних буднів та з головою поринути у сімейне життя. Днями на особистій сторінці відомої матусі Кім Кардашян в інстаграмі з'явилася серія чарівних світлин.

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У дописі, який опублікувала Кім, вона зазначила, що знімки зроблені спеціально для популярного американського видання Vogue.

Кардашян разом із своєю малечою позують на дивані. Вони роблять кумедні селфі, кривлячись на камеру. Усі діти одягнені в яскраві піжами з різноманітними принтами. Помітно, що Сейнт та Чикаго мають вбрання темного відтінку, а Норт і Псалом – світлого. Така кольористика додала ще більшої чарівності цим фотографіям.

Знаменита матуся позує у блакитному костюмі, який складається із штанів та топа в їх тон. Розкішне довге волосся вона заплела в косу, а на обличчі зробила свій фірмовий макіяж із чорними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах.

Пропонуємо переглянути результат сімейної домашньої фотосесії.

Кім Кардашян
Зіркова матуся Кім Кардашян з дітьми / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Телезірка Кім Кардашян разом із дітьми / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Світська левиця Кім Кардашян з дітьми / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян з чотирма дітьми / Instagram / @kimkardashian

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки Кім Кардашян Зіркові діти
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