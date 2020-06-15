Світська левиця Кім Кардашян вкотре замилувала мережу світлинами з дітьми. Цього разу вона постала перед камерою з наймолодшим сином Псалмом.

Зіркова матуся на карантині багато часу проводить із дітьми. Кім звикла до світських виходів, тому ізоляція стала для неї справжнім випробуванням. Вільного часу стало набагато більше, ніж до початку пандемії коронавірусу. Тепер телезірка вимушена цілком присвятити себе дітям. На особистій сторінці в інстаграмі вона поділилася милими світлинами.

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Кім Кардашян та її син Псалом

На кадрах зірка телесімейства разом із малюком лежить на білому кріслі. Вона із захопленням дивиться на свого синочка та усміхається до нього. Ймовірно, знімки були зроблені після купання, адже хлопчик зображений у білосніжному рушнику. На його обличчі також видно милу усмішку.

У дописі Кардашян поділилася радісною новиною. Маленький Псалом зробив свої перші кроки. Його матуся неймовірно щаслива, тому вирішила розповісти це 175 мільйонам підписників в інстаграмі.



Кім Кардашян з сином Псалмом / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян з синочком / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян на фото зображена у футболці пудрового кольору. Волосся вона зібрала у хвіст зверху, залишивши лише два пасма, які спадали на обличчя. Також зробила фірмовий макіяж із тоненькими чорними стрілками на повіках.