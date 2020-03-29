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Кім і Кортні Кардашян побились у реаліті-шоу через сестру Кайлі: відео

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Кім та Кортні Кардашян / Фото з соцмереж

Американські зірки Кім та Кортні Кардашян вже роками знімаються у їхньому сімейному реаліті-шоу, завдяки якому і здобули популярність. В одному з останніх випусків 2 сестри побились між собою, а причиною стала хвороба ще однієї їхньої сестри.

Відомо, що Кайлі Дженнер на початку березня перервала свою поїздку на Тиждень моди у Парижі, оскільки сильно захворіла. Що саме з нею трапилось – стане відомо лише згодом у новій серії програми "Сімейство Кардашян", але щоб підігріти інтерес до події, жінки між собою жорстко побились.

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Знаменитості посварилися, обговорюючи, що їхня сестра Кайлі є надто хворою, щоб летіти на Тиждень моди в Парижі, але на думку Кім, вона на місці Кайлі однаково поїхала б працювати.

Нас так виховала мама... Коли я або Хлої, припустимо, хворіємо, ми все одно відповідально ставимося до роботи... А тобі, Кортні, наплювати на це,
– заявила Кім.

З такою заявою аж ніяк не погодилась Кортні, тому кинулась на Кім з кулаками. Їх намагались розборинити дві інші сестри – Хлої та Кендалл, які були присутні на той час в кімнаті. Сама Кайлі не була свідком ситуації. Поміж бійкою дівчата ображали одне одного гучною лайкою.

Дивіться відео бійки між Кім та Кортні Кардашян:


Нагадаємо, що сім'я Кардашян є доволі великою: у матері Кріс Дженнер та Роберта Кардашяна народилось четверо дітей – Кортні, Кім та Хлої Кардашян, а також син Роб. Вже у другому шлюбі Кріс Дженнер з Брюсом Дженнером (тепер це Кейтлін) народилось двоє дітей – Кайлі та Кендалл, вони є наймолодшими у сім'ї. 


Жіночий склад сім'ї Кардашян / Фото з соцмереж

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кортні Кардашян Кім Кардашян
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