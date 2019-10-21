Кім Кардашян – 39: секрети світового успіху американської зірки

Сьогодні, 21 жовтня, Кім Кардашян відзначає 39-ий день народження. Зірку знає весь світ, а кожен її публічний вихід описують ЗМІ, Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, як Кім Карадшян досягла такої шаленої популярності.

Бізнесвумен, блогерка, зірка реаліті-шоу, модель та світська левиця – це далеко не всі амплуа, якими може похизуватись Кім Кардашян. За даними ЗМІ, щороку зірка збагачується на мільйони доларів. Секрет її успіху – вміння перетворювати будні на ефектне шоу, що приносить їй не тільки чималий дохід, але й популярність.

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Свою кар'єру Кім Кардашян почала у 2007 році. Тоді акторка підтримала задум своєї мами Кріс Дженнер зняти реаліті-шоу про будні чималого американського сімейства з 5 дітьми. Очікування від проєкту виправдались: перший сезон шоу, що вийшов на телеканалі "E!", переглянули майже 1,3 мільйона людей, а вже через кілька років аудиторія зросла щонайменше втричі. Найрейтинговіше шоу принесло сестрам Кардашян світову славу та чимало можливостей.

Глядачі одразу полюбили норовливу зірку, що помітно виділялась з-поміж інших. Кім Кардашян влаштовувала гучні вечірки, брала участь у світських заходах, зокрема, модних показах, активно ділилась з сестрами деталями своїх романів та зчиняла скандали. Яскраву акторку почали запрошувати на всі рейтингові події, адже участь була найкращою рекламою заходу.

Я мріяла бути артисткою з раннього віку і завжди уявляла, що мене знімають приховані камери, тому мені було легко стати героїнею реаліті-шоу. У моїй голові завжди був придуманий образ, який злився зі мною. Я зробила себе сама,

– розповіла Кім Кардашян журналу Marie Claire.

Вже через рік після старту реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" зірку запросили знятись у комедійному кіно. Кім зіграла невелику роль у фільмі-пародії "Нереальний блокбастер", за що була номінована на премію "Золота малина". Однак номінація в категорії "Найгірша жіноча роль другого плану" не повпливала на самооцінку американки. Згодом Кім Кардашян взяла участь у зйомках серіалу про серфінг "Beyond the Break" та епізоді "Місце злочину: Нью-Йорк".

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Дивіться трейлер першого фільму за участю Кім Кардашян – "Нереальний блокбастер" (відео):

Не менш успішно Кім Кардашян реалізувала себе в модельному бізнесі. Її нетипова зовнішність та звабливі форми дають змогу їй бути однією з найрейтинговіших моделей світу. Сама Кім називає себе "наполовину вірменкою, на чверть шотландкою та нідерландкою", адже саме таке походження мають її батьки.

Проте найбільшу славу зірці принесли її пікантні фото. Наразі за блогом Кім Кардашян стежать понад 149 мільйонів людей, які щодня очікують нових дописів. Відтак модель полюбляє тішити їх гарячими знімками, на яких вона хизується своєю фігурою. Кожен знімок користувачі мережі оцінюють мільйонами вподобань, а вбрання, яке носить Кім одразу розкуповують.

Така чимала популярність в мережі надихнула Кім Кардашян на створення дизайнерського одягу. Вона разом із сестрами заснували марку вбрання DASH та Kardashian Collection. Згодом зірка заснувала і спільний з родичами бізнес – лінію косметики Kardashian Beauty. Її рекламою Кім Кардашян активно займається та щотижня показує новий макіяж, зроблений за допомогою зразків б'юті-бренду.

Окрім цього, зірка реаліті-шоу у партнерстві з іншими брендами випустила парфуми та лінію стильних годинників. Вироби від Кім Кардашян мали чималий попит, відтак співпрацю з зіркою продовжили на кілька років.

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Попри таку успішність Кім Кардашян приділяє чимало часу своїй сім'ї. Зірка у 2014 році вдруге вийшла заміж. Її обранцем став відомий репер Каньє Вест. Подружжя, яке зіграло розкішне весілля в Італії, є щасливими батьками чотирьох дітей – 6-річної Норт, 3-річного Сейнта, 1-річної Чикаго та 5-місячного Псалма.

Талановита Кім Кардашян вміло перетворює всі свої хоббі на заробіток. Зірка ніколи не зупиняється на досягнутому, що і є її ключовим секретом успіху.