Кім Кардашян дозволила своїй доньці зробити їй макіяж: кумедні фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Модель, акторку та бізнесвумен Кім Кардашян прихильники звикли бачити з ідеальним макіяжем. Однак зірка не завжди виглядає настільки бездоганно.

Кім Кардашян вирішила дозволити своїй 5-річній доньці Норт зробити їй макіяж. Дівчинка, яка неодноразово з'являється у блозі своєї зіркової мами, не соромлячись камери, з захватом приступила до роботи.

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В Instagram-Stories відома американка опублікувала результати експерименту. Норт покрово розказала, як "правильно" наносити косметику бренду Кім Кардашян. 5-річна дівчинка наклала на обличчя мами тональний крем, розтерла його пудрою та підвела очі чорним олівцем і тінями. Результати неабияк розсмішили мережу. 

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Кім Кардашян та її донька Норт
Кім Кардашян з донькою Норт / Instagram @ kimkardashian

5-річна Норт зробила макіяж зірковій мамі
5-річна Норт зробила макіяж зірковій мамі / Instagram @ kimkardashian

Експеримент від Кім Кардашян
Експеримент від Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Кумедні фото Кім Кардашян
Кумедні фото Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Варто зазначити, що 5-річна Норт неодноразово пробувала себе в якості моделі. Донька Кім Кардашян та Каньє Веста рекламувала косметику своєї зіркової матері та поставала у стильних речах у її блозі. 

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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