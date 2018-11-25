Кім Кардашян дозволила своїй доньці зробити їй макіяж: кумедні фото

Модель, акторку та бізнесвумен Кім Кардашян прихильники звикли бачити з ідеальним макіяжем. Однак зірка не завжди виглядає настільки бездоганно.

Кім Кардашян вирішила дозволити своїй 5-річній доньці Норт зробити їй макіяж. Дівчинка, яка неодноразово з'являється у блозі своєї зіркової мами, не соромлячись камери, з захватом приступила до роботи.

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В Instagram-Stories відома американка опублікувала результати експерименту. Норт покрово розказала, як "правильно" наносити косметику бренду Кім Кардашян. 5-річна дівчинка наклала на обличчя мами тональний крем, розтерла його пудрою та підвела очі чорним олівцем і тінями. Результати неабияк розсмішили мережу.



Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian



Кім Кардашян з донькою Норт / Instagram @ kimkardashian



5-річна Норт зробила макіяж зірковій мамі / Instagram @ kimkardashian



Експеримент від Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian



Кумедні фото Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian

Варто зазначити, що 5-річна Норт неодноразово пробувала себе в якості моделі. Донька Кім Кардашян та Каньє Веста рекламувала косметику своєї зіркової матері та поставала у стильних речах у її блозі.