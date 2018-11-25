Кім Кардашян дозволила своїй доньці зробити їй макіяж: кумедні фото
Модель, акторку та бізнесвумен Кім Кардашян прихильники звикли бачити з ідеальним макіяжем. Однак зірка не завжди виглядає настільки бездоганно.
Кім Кардашян вирішила дозволити своїй 5-річній доньці Норт зробити їй макіяж. Дівчинка, яка неодноразово з'являється у блозі своєї зіркової мами, не соромлячись камери, з захватом приступила до роботи.
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В Instagram-Stories відома американка опублікувала результати експерименту. Норт покрово розказала, як "правильно" наносити косметику бренду Кім Кардашян. 5-річна дівчинка наклала на обличчя мами тональний крем, розтерла його пудрою та підвела очі чорним олівцем і тінями. Результати неабияк розсмішили мережу.
Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian
Кім Кардашян з донькою Норт / Instagram @ kimkardashian
5-річна Норт зробила макіяж зірковій мамі / Instagram @ kimkardashian
Експеримент від Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian
Кумедні фото Кім Кардашян / Instagram @ kimkardashian
Варто зазначити, що 5-річна Норт неодноразово пробувала себе в якості моделі. Донька Кім Кардашян та Каньє Веста рекламувала косметику своєї зіркової матері та поставала у стильних речах у її блозі.