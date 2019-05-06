Кім Кардашян готова відмовитися від реаліті-шоу, щоб стати дипломованим юристом

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / www.gettyimages.com

Світська левиця Кім Кардашян, яка заробляє у соціальних мережах мінімум від 500 тисяч доларів за один рекламний пост, продовжує навчання в університеті на факультеті юриспруденції.

Влітку минулого року Кардашян розпочала своє навчання у юридичній школі у Сан-Франциско. Відтак, у 2022 році Кім планує стати дипломованим адвокатом і готова зосередитися на зміні тюремної реформи у США. Про це повідомляє видання People.

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Додамо, раніше Кім Кардашян зустрічалася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вона попросила Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбувала довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше. Дональд Трамп виконав прохання телезірки, після чого Кім перша повідомила помилуваній жінці щасливу звістку.

Також, як пишуть джерела, дружина Каньє Веста вже пройшла стажування у юридичній фірмі. 

 

Що цікаво, не одна Кім Кардашян вирішила опанувати нову професію. Днями її чоловік епатажний репер Каньє Вест приголомшив заявою про те, що він вирішив відкрити власну церкву.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kanye West (@kanyew.est)

 

 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян Каньє Вест Новини LifeStyle
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