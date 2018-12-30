Кім Кардашян і Каньє Вест очікують на появу четвертої дитини – ЗМІ

Знамените подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест очікують на поповнення у сім'ї. Західні ЗМІ пишуть, що скоро у них народиться четверта дитина.

Про це повідомляє видання US Weekly.

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Як відомо, Кім Кардашян самостійно народила двох дітей – доньку Норт та сина Сейнта, однак для народження третьої дитини вона звернулася до сурогатної матері, адже вагітність була б небезпечною для здоров’я зірки. Відтак з минулого разу у пари залишився заморожений ембріон. Тому скоро на світ з'явиться четверта дитина подружжя також за допомогою сурогатної матері.

Появу хлопчика Кардашян і Вест очікують вже в травні цього року. Як інформують інсайдери, Кім "завжди хотіла чотирьох дітей".