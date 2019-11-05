Кім Кардашян і Каньє Вест придбали ранчо в Каліфорнії: фото

Подружжя купило ранчо в Хідден-Хіллз за 3 мільйони доларів. Нова покупка розширила їхні володіння, адже вони вже мали нерухомість по сусідству.

Пара не вперше купує нерухомість, створюючи величезні комплекси і володіння, що простягаються на гектари. На Різдво Кім Кардашян отримала від чоловіка Каньє Веста квартиру у 18-ти поверховому будинку. Загальна площа "Billionaire Beach Bunker" складає 436 квадратних метрів і є одним із найдорожчих будинків Miami Beach.

Читайте також: Зірка "Беверлі-Гіллз" Дженні Гарт продала маєток у штаті Каліфорнія: фото розкішного дому

Власність придбаного ранчо розділена вулицею на дві частини: на одній стороні знаходиться головний будинок, оновлена резиденція в стилі ранчо, розташована на плоскому пагорбі з чотирма спальнями і 3 ванними кімнатами.



Резиденція на ранчо Кім Кардашян і Каньє Веста в Каліфорнії / Realtor.com



Вітальня на ранчо Кім Кардашян і Каньє Веста в Каліфорнії / Realtor.com



Кухня на ранчо Кім Кардашян і Каньє Веста в Каліфорнії / Realtor.com



Їдальня на ранчо Кім Кардашян і Каньє Веста в Каліфорнії / Realtor.com

На іншій стороні розташовані кінні споруди: стайня з чотирма стійлами, кімнати для спорядження і годування й невеликий обгороджений загін.



Стайня на ранчо Кім Кардашян і Каньє Веста в Каліфорнії / Realtor.com

Основна частина нерухомості Кардашян-Вест в Хідден-Хіллз була куплена в 2014 році та загалом обійшлася їм майже в 23 мільйони доларів. Тоді вони придбали об'єкти нерухомості, серед яких був абсолютно новий маєток площею майже 1400 квадратних метрів, який вони за ці роки розширили і добудували. Серед нерухомості пари також є великий будинок і ділянка землі в 130 гектарів в прилеглому Калабасасі, які вони викупили у травні 2018 року.