Кім Кардашян і Каньє Вест вперше вийшли в світ після народження четвертої дитини

Протягом двох тижнів Кім Кардашян і Каньє Вест не виходило на публіку, приділяючи максимально багато часу своєму новонародженому синові. Однак, враховуючи насичене життя зірково подружжя, їм потрібно повертатися до звичного темпу. Так, днями знаменитості вперше офіційно вийшли в світ.

Про те, що сурогатна матір народила четвертого сина для Кім Кардашян і Каньє Веста стало відомо 10 травня. За кілька днів зірки повідомили, що назвуть сина ім'ям, яке має релігійний підтекст, – Псалм Вест. Протягом двох тижнів батьки насолоджувалися часом проведеним з ним і лише вчора, 23 травня, вперше вийшли в світ після сина появи у їхньому житті.

Читайте також: Кім Кардашян показала перший кліп своєї доньки: відео набрало понад 14 мільйонів переглядів

На фоні сімейних буднів знаменитості вирішили приділити час один одному, тому відправилися на побачення. Їх помітили папараці біля виходу одного з італійських ресторанів у Санта-Моніці. Кім Кардашян засумувала за світськими виходами, тому для романтичної вечері обрала ефектну міні-сукню і босоніжки з високими зав'язками.



Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram / @kuw.kimye