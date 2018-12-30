Кім Кардашян і Кендалл Дженнер показали брутальний жест папараці: деталі

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Кім Кардашян і Кендалл Дженнер показали середній палець шанувальникам
Кім Кардашян і Кендалл Дженнер показали середній палець шанувальникам / Колаж: 24 канал; фото Instagram @kendall25367

Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" майже в повному складі та ще й в компанії близьких друзів відправились на відпочинок в гори. На гірськолижному курорті знаменитостей помітили папараці, які отримали від Кім Кардашян і Кендалл Дженнер грубий жест, коли ті почали їх фотографувати.

Нещодавно 38-річна Кім Кардашян та її чоловік Каньє Вест організували вдома розкішну вечірку з нагоди Різдва. На свято прийшли всі члени сім'ї Кардяшян-Дженнер і багато друзів, серед яких Періс Хілтон, Джей Ло, Джон Ледженд та інші. Після гучного святкування знаменитості вирішили ще раз відпочити, тому майже в такому ж складі відправилися на гірськолижний курорт в Аспені, Колорадо. Компанію великому сімейству склали Періс Хілтон, Софія Річі та Скотт Дісік.

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Софія Річі і Періс Хілтон
Софія Річі і Періс Хілтон на підйомнику / Insta-stories / @sofiarichie

Перед іншими відпочиваючими Кім Кардашян з'явилась в рожевому неоновому костюмі від Prada, вартістю 3 тисячі доларів. Кайлі Дженнер обрала для активного відпочинку штани, які призначені для катання на сноуборді та білу непромокальну куртку.

Кім Кардашян
Кім Кардашян і Кендалл Дженнер в горах / Instagram / @kendall25367

Кім Кардашян Кендалл Дженнер
Сімейство Кардашян відпочиває в Аспені / Instagram / @kendall25367

Папараці помітили сестер на підйомнику і, коли вирішили їх сфотографувати, у відповідь їм полетіли не усмішки знаменитостей, а середні пальці. Кім Кардашян і Кендалл Дженнер тицьнули грубий жест прямо в камеру журналістів.

Кім Кардашян Кендалл Дженнер
Кім Кардашян і Кендалл Дженнер показують середній палець журналістам / Instagram / @kendall25367

Варто нагадати, подібні вчинки за 23-річною Кендалл вже помічалися раніше. У червні 2018 року вона разом із Беллою Хадід показали такий самий жест у ресторані. А Кім Кардашян нещодавно була розкритикована шанувальниками за яскраво нафарбовані губи її п'ятирічної доньки Норт на різдвяній вечірці. До слова, 38-річній зірці та її чоловіку Каньє Весту організація свята обійшлася в кругленьку суму – у 1,3 мільйона доларів.

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Кім Кардашян Кайлі Дженнер
Джерело: 24 канал
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