Кім Кардашян копіює стиль Наомі Кемпбелл: фотодоказ

Зірку реаліті-шоу Кім Кардашян викрили у плагіаті. Так, знаменитість почала часто з'являтися на публіці у культових образах супермоделі Наомі Кемпбелл з 1990-х років.

Спершу копіювання вбрання помітили користувачі у мережі. Однак Кардашян нічого не стала заперечувати і на нових знімках, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, позначила Наомі і модний дім Versace.

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На фото Кім позує у розкішній сукні, у якій виходила на подіум Кемпбелл у 1996 році від Versace. Додамо, що таке вбрання звабливо підкреслило пишні форми дружини Каньє Веста.

"Наомі назавжди", – зазначила у підписі зірка.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Каньє Вест і Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Наомі Кемпбелл / Getty Images

"Перший раз випадковість. Другий збіг. Третій раз закономірність", – писали користувачі у мережі, коли запідозрили Кім у копіюванні стилю Наомі.

Кім Кардашян копіює стиль Наомі Кемпбелл: дивіться відео