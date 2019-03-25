Кім Кардашян копіює стиль Наомі Кемпбелл: фотодоказ
Зірку реаліті-шоу Кім Кардашян викрили у плагіаті. Так, знаменитість почала часто з'являтися на публіці у культових образах супермоделі Наомі Кемпбелл з 1990-х років.
Спершу копіювання вбрання помітили користувачі у мережі. Однак Кардашян нічого не стала заперечувати і на нових знімках, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, позначила Наомі і модний дім Versace.
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На фото Кім позує у розкішній сукні, у якій виходила на подіум Кемпбелл у 1996 році від Versace. Додамо, що таке вбрання звабливо підкреслило пишні форми дружини Каньє Веста.
"Наомі назавжди", – зазначила у підписі зірка.
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Каньє Вест і Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Наомі Кемпбелл / Getty Images
"Перший раз випадковість. Другий збіг. Третій раз закономірність", – писали користувачі у мережі, коли запідозрили Кім у копіюванні стилю Наомі.
Кім Кардашян копіює стиль Наомі Кемпбелл: дивіться відео