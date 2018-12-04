Кім Кардашян оголила груди у спокусливій зйомці: фото 18+

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram @kimkardashian

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, яка напередодні зізналася у тому, що виходила заміж перший раз під дією наркотиків, опублікувала чергове пікантне фото зі знімань рекламної кампанії своєї лінії косметики KKW Beauty.

Раніше в одному з випусків шоу Елен Дедженерес Кім відверто розповіла, що її чоловік, репер Каньє Вест змирився з відвертими знімками, які Кім публікує у своїх соціальних мережах. Відтак з новим звабливим знімком зірка не забарилася і показала себе оголеною перед шанувальниками в Instagram.

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Учасниця реаліті шоу "Сімейство Кардашян" позує лише у білих стрингах, а її оголені груди прикриває довге волосся. Такі розкуті світлини на сторінці Кім Кардашян за перші години після публікації назбирують близько 2 мільйонів вподобань. 

Додамо, що така активність в мережі щороку приносить їй чималий дохід.

кім кардашян
Кім Кардашян / Instagram @kimkardashian

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Еротика
Джерело: 24 канал
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