Кім Кардашян оголила пишні груди в провокативній сукні: 18+

619 Читать новость на русском
Кім Кардашян: провокативний образ
Кім Кардашян: провокативний образ / www.justjared.com

Американська зірка реаліті-шоу та бізнес-вумен кім Кардашян не припиняє дивувати своїх прихильників у мережі. Блог знаменитості рясніє провокативними образами та відвертими сукнями.

Однак Кім Кардашян все ж вдалось перевершити саму себе. Для урочистої церемонії Hollywood Beauty Awards американка обрала провокативну сукню з вінтажної колекції бренду Mugler. 

Читайте також: Жакет на голе тіло: як зірки перетворюють скромне вбрання у звабливий образ

Чорне вбрання дизайнери розробили ще у 1998 році. Сукня підкреслила талію Кім Кардашян та ледь прикрила її оголені груди смужками із тканини. Окрім цього, плаття мало чималий розріз на нозі, що дуже полюбляє американка.

До провокативного вбрання Mugler Кім Кардашян не вбрала спідню білизну, що додало її образу ще більшої сексуальності. Босоніжки на чималих підборах, зібране волосся у пучок та лаконічний макіяж завершили смілий і гарячий look бізнесвумен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Coco Perez (@cocoperezinsta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений STESS News (@stessnews)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shani (@byshani_collection)

Раніше Каньє Вест зізнавався, що йому не до вподоби відверті сукні дружини, які вона демонструє на публіці. Та попри це, мабуть, Кім Кардашян не готова відходити від свого сексуального образу, приковуючи до себе чималу увагу ЗМІ та громадськості. 

blog_ava
Назвали смачний продукт, який зменшує ризик хвороб серця
сьогодні
2254
Теги: LifeStyle Мода Еротика Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 18:59 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
341
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
сьогодні 18:05 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
296
Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
сьогодні 16:24 Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
1788
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні 12:51 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
4300
Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування
17 лютого 11:01 Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування
1217
Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
17 лютого 10:03 Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 617
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук