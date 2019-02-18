Кім Кардашян оголила пишні груди в провокативній сукні: 18+

Американська зірка реаліті-шоу та бізнес-вумен кім Кардашян не припиняє дивувати своїх прихильників у мережі. Блог знаменитості рясніє провокативними образами та відвертими сукнями.

Однак Кім Кардашян все ж вдалось перевершити саму себе. Для урочистої церемонії Hollywood Beauty Awards американка обрала провокативну сукню з вінтажної колекції бренду Mugler.

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Чорне вбрання дизайнери розробили ще у 1998 році. Сукня підкреслила талію Кім Кардашян та ледь прикрила її оголені груди смужками із тканини. Окрім цього, плаття мало чималий розріз на нозі, що дуже полюбляє американка.

До провокативного вбрання Mugler Кім Кардашян не вбрала спідню білизну, що додало її образу ще більшої сексуальності. Босоніжки на чималих підборах, зібране волосся у пучок та лаконічний макіяж завершили смілий і гарячий look бізнесвумен.

Раніше Каньє Вест зізнавався, що йому не до вподоби відверті сукні дружини, які вона демонструє на публіці. Та попри це, мабуть, Кім Кардашян не готова відходити від свого сексуального образу, приковуючи до себе чималу увагу ЗМІ та громадськості.