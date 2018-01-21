Кім Кардашян "переплюнула" Меган Маркл: топ-10 наймодніших інфлюенсерів 2018 року
Глобальна модна платформа Lyst проаналізувала дані про пошуки в мережі і продажі одягу, в якому з'являлася на публіці та чи інша зірка, і склала рейтинг наймодніших інфлюенсерів – знаменитостей, що роблять найбільший вплив на сучасну fashion-індустрію.
Пропонуємо переглянути топ-10 найпопулярніших зірок, які мають на своїх акаунтах у соціальних мережах мільйонів шанувальників.
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Що цікаво, перше місце здобула наймолодша мільярдерка, 21-річна Кайлі Дженнер. Після того, як дівчина одягає якусь річ, число пошукових запитів на вбрання дуже швидко збільшується протягом наступних годин.
Топ-10 інфлюенсерів 2018 року
1. Кайлі Дженнер
2. Кім Кардашян
3. Меган Маркл
4. Cardi B
5. Бейонсе
6. Серена Вільямс
7. К'яра Ферраньї
8. Блейк Лайвлі
9. Ріанна
10. Аріана Гранде