Кім Кардашян "переплюнула" Меган Маркл: топ-10 наймодніших інфлюенсерів 2018 року

Глобальна модна платформа Lyst проаналізувала дані про пошуки в мережі і продажі одягу, в якому з'являлася на публіці та чи інша зірка, і склала рейтинг наймодніших інфлюенсерів – знаменитостей, що роблять найбільший вплив на сучасну fashion-індустрію.