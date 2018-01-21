Кім Кардашян "переплюнула" Меган Маркл: топ-10 наймодніших інфлюенсерів 2018 року

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / www.instagram.com/kimkardashian

Глобальна модна платформа Lyst проаналізувала дані про пошуки в мережі і продажі одягу, в якому з'являлася на публіці та чи інша зірка, і склала рейтинг наймодніших інфлюенсерів – знаменитостей, що роблять найбільший вплив на сучасну fashion-індустрію.

Пропонуємо переглянути топ-10 найпопулярніших зірок, які мають на своїх акаунтах у соціальних мережах мільйонів шанувальників.

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Що цікаво, перше місце здобула наймолодша мільярдерка, 21-річна Кайлі Дженнер. Після того, як дівчина одягає якусь річ, число пошукових запитів на вбрання дуже швидко збільшується протягом наступних годин.

Топ-10 інфлюенсерів 2018 року

1. Кайлі Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

2. Кім Кардашян

 

3. Меган Маркл

 

4. Cardi B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

5. Бейонсе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

6. Серена Вільямс

 

7. К'яра Ферраньї

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 

8. Блейк Лайвлі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively)

 

9. Ріанна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

10. Аріана Гранде

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

 

Теги: Музика LifeStyle Мода Кіно Бейонсе Рейтинги Кайлі Дженнер Кім Кардашян Меган Маркл Ріанна Блейк Лайвлі Мережа
Джерело: 24 канал
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