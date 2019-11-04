Кім Кардашян перевтілилася у героїню "Білявки в законі": що про це думає Різ Візерспун

Голлівудська акторка Різ Візерспун, яка отримала чималу популярність після виконання головної ролі Ель Вудс у фільмі "Білявка в законі", прокоментувала геловінський образ світської левиці Кім Кардашян.

Різ Візерспун в інтерв'ю Entertainment Tonight Canada заявила, що їй сподобалася ідея того, що дружина Каньє Веста з'явилася в образі білявки Ель Вудс. А Дженніфер Еністон додала, що була вражена, коли побачила таке перевтілення.

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Різ зізналася, що напередодні Геловіну Кардашян написала їй і поцікавилася, чи варто їй перевтілитися у героїню фільму "Білявка у законі".

Перед тим, як це зробити, вона написала мені і запитала мою думку. І я подумала: "А давай!". Все вийшло чудово. Вона виконала відмінну роботу,

– прокоментувала Візерспун.

Додамо, що Кім Кардашян повністю повторила на Геловін Ель Вудс – білявку, яка вступаю на юридичний факультет в Гарвард і досягає своєї мети, ставши успішною.

Світська левиця на своїй сторінці в інстаграмі навіть опублікувала ролик, який був показаний в оригінальній стрічці, як відео-есе для вступлення Ель Вудс.