Кім Кардашян перезапустила скандальний білизняний бренд під новою назвою: подробиці

Американська бізнесвумен Кім Кардашян нарешті вільно представила дебютну колекцію свого білизняного бренду, який раніше мав назву Kimono. 38-річна знаменитість перереєструвала марку і тепер білизна найрізноманітніших розмірів випускається під іншою назвою.

Сімейство Кардашян-Дженнер завжди вважалося однією з найуспішніших зіркових родин, оскільки вони вміють "зробити гроші" зі свого імені та зі звичайної ідеї. Так, всі бізнеси Кім Кардашян користувалися неабиякою популярністю, тим паче, після реклами, над якою вона сама працювала, однак з білизняною маркою у Кім Кардашян склалося не з першого разу.

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Наприкінці червня вона презентувала першу колекцію білизни під назвою Kimono. Проте представникам Японії така ідея не сподобалася. Ба більше, вони назвали це образливим жестом щодо їхнього національного одягу. Попри те, що в реєстраційному переліку товарів є справжнє кімоно, яке Кім Кардашян могла б випускати пізніше, її фанати з Японії наполягали в перейменуванні марки.

Як підприємець, який цінує свою репутацію, вона одразу ж погодилася і вже наприкінці серпня, днями, презентувала колекцію під назвою Skims. Що цікаво, у перезапущеній рекламній кампанії вона представила білизну ще більших розмірів, ніж було заплановано в попередній. Моделі спіднього вбрання було презентовано у розмірній сітці від XXS до 5XL.