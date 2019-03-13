Кім Кардашян підкреслила пишні форми напівпрозорою сукнею: звабливі фото

Одна з найвідоміших американок Кім Кардашян вкотре здивувала своїх прихильників. Бізнесвумен приміряла напівпрозору сукню в стилі грецької богині, якою підкреслила свої пишні форми.

Знаменита блогерка та акторка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" активно наповнює свій блог яскравими знімками. Не мало в Кім сексуальних фото, на яких вона демонструє свою струнку талію та пишні сідниці.

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Днями зірка опублікувала чергові знімки, які розбурхали мережу. Перед камерою Кім Кардашян постала у гарячій напівпрозорій сукні в стилі грецької богині. Вбрання від дизайнера Тьєрі Мюглера акторка обрала з вінтажної колекції 1999 року.

Привернув увагу прихильників щільний макіяж Кім Кардашян. У день зйомки зірка зізналась, що її обличчя вкрилось червоними плямами через загострення псоріазу. Ймовірно, щоб замаскувати всі недоліки, Кім доклала чимало зусиль та косметики.

Окрім цього, у мережі Кім Кардашян анонсувала новий проект. Американка стала обличчям берлінського бренду Carolina Lemke та знялась у досить спокусливій рекламі. Перед камерою вона постала у білизні та колготах, що виглядало пікантно. Надзвичайно довге волосся Кім та її двійники заінтригували підписників блогу.