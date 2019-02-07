Кім Кардашян підкреслила пишні форми у трендовій ретро-сукні: яскраві фото

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Кім Кардашян у трендовій ретро-сукні
Кім Кардашян у трендовій ретро-сукні / Instagram / @kardashianssssjennerss

Одна з найвідоміших американок Кім Кардашян полюбляє хизуватись яскравими вбраннями, в яких можна підкреслити її пишні форми. Днями зірка вкотре розбурхала мережу знімками у приталеній сукні зі зміїним принтом.

Уже в березні 2019 року на американських телеекранах стартуватиме 16-ий сезон популярного шоу "Сімейство Кардашян". Перед прем'єрою перших серій засновниця проекту Кім Кардашян вирішила дати відверте інтерв'ю щодо зйомок та особливості її шоу. Відтак зірка завітала на "Нічне шоу з Джиммі Феллоном", де не тільки приголомшила глядачів цікавими історіями, але й пікантним вбранням. 

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Перед телекамерами знана модниця постала у спокусливій приталеній сукні в трендовому зміїному принті. Вбрання Кім Кардашян обрала з вінтажної колекції бренду Thierry Mugler, яка була випущена ще в 1983 році. Тоді вартість пікантної сукні, яка підкреслила пишні форми зірки, сягала 900 доларів. 

Варто зазначити, що в такому ретро-образі Кім Кардашян виглядала дуже спокусливо, що відзначив і телеведучий Джиммі Феллон. Яскравий look вона вирішила доповнити ботильйонами з колекції бренду її чоловіка Каньє Веста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений L U X U M E (@luxu_me)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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