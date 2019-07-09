Кім Кардашян підкреслила свої пишні форми приталеним одягом: гарячі кадри

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Кім Кардашян у сексуальній зйомці
Кім Кардашян у сексуальній зйомці / Instagram / @wsjmag

Американська зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та одна з найпопулярніших блогерок Кім Кардашян стала зіркою нового випуску журналу WSJ Magazine. Для глянцю знаменита американка знялась у спокусливій фотосесії, де засвітила свої апетитні форми.

На офіційному сайті WSJ Magazine вже з'явились результати звабливої фотосесії. На кадрах видно, що Кім Кардашян обрала сексуальні вбрання з власного бренду. Зокрема, американка приміряла сексапільне боді, топ і велосипедки. Вбрання підкреслювало сексуальні форми Кім Кардашян.

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Кім Кардашян знялась у сексуальній фотосесії / WSJ Magazine

Кім Кардашян символічно обрала одяг із нової колекції. В інтерв'ю зірка відверто прокоментувала резонансний скандал, який виник після презентації та реклам білизни Kimono. Така назва обурила людей, які назвали бізнес-ідею Кім образою японців. 

Лінія потребувала нової назви, яка не викликала б звинувачень у спробах отримати прибуток від традиційного предмета одягу, що вважається цінним символом японської спадщини. Але мало б викликати в уяві образ Kim-ness, а також показувати широкий діапазон розмірів, форм і відтінків, які я зробила невід'ємною частиною концепції бренду,
– пояснила Кім Кардашян. 

Окрім цього, у мережі знаменита американка показала більше кадрів, створених Даніелем Джексоном. Кім Кардашян з різних ракурсів демонструвала своє обтисле вбрання та грайливо привертала увагу до своєї зачіски. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян
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