Кім Кардашян поділилася серією гарячих світлин: пікантні фото в купальнику

Світська левиця часто демонструє свою фігуру в розкішному вбранні на публічних заходах. Проте з такими приголомшливими формами, якими володіє Кім Кардашян, вона сміливо дефілює пляжем у самому купальнику. Результатами чергової гарячої зйомки зірка поділилася з фоловерами в інстаграмі.

Спокуслива мати чотирьох дітей достеменно знає, як привернути увагу широкої аудиторії до своєї персони. Саме тому профіль знаменитої бізнесвумен часто поповнюється новими пікантними кадрами, на яких зірка позує з мінімальною кількістю одягу.

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Так, Кім Кардашян показала гарячі світлини в купальнику. Під час однієї зйомки модель приміряла купальник з нової колекції свого бренду білизни SKIMS, який з кожним роком обирає все більше красунь по всьому світу. Засмагла шкіра Кім ефектно виглядає у комплекті білизни нюдового відтінку. Високі трусики підкреслили плоский живіт знаменитості, а відвертий бюстгальтер – пишні груди. З новою зачіскою медовий блонд зірка позувала на бордовому ретроавтомобілі, доповнивши й без того зухвалий образ масивними черевиками пісочного кольору.



Кім Кардашян показала фото в купальнику / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян показала фото в купальнику / Instagram / @kimkardashian

Інша серія фото зроблена ще до зміни іміджу зірки. Кім Кардашян зізналася, що отримала від чоловіка у День закоханих особливий подарунок. Судячи з усього, це романтичне свято Каньє Вест вирішив провести наодинці з коханою дружиною. Саме він став автором пікантних знімків, які Кім опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

На них зваблива брюнетка позує на піщаному узбережжі. Для відпочинку вона обрала чорне бікіні на зав'язках, яке дозволило їй показати свої вражаючі форми. Кім ледь занурилася у воду під час зйомки, що додало фото ще більшої спокусливості. Своє бездоганне тіло зірка прикрасила масивним чокером із великим золотим хрестиком. На тлі світло-блакитного неба та океану її довге темне волосся виглядало контрастно.



Кім Кардашян показала фото в купальнику / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян показала фото в купальнику / Instagram / @kimkardashian