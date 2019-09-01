Кім Кардашян похизувалася пишними формами на пляжі: пікантні фото

В останній день літа, 31 серпня, чимало зірок поділилися фото з розкішного відпочинку. Світська левиця Кім Кардашян також не втратила можливості похизуватися пишними формами в купальнику на нових знімках.

Звабливі фото Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлинах запальна дружина репера Каньє Веста позує у купальнику металевого відтінку, засвітивши засмагу, пишні груди і сідниці. Читайте також: Італійки обирають червоний: новий розкішний вихід Моніки Беллуччі на Венеційському кінофестивалі Знімки змогли чудово передати атмосферу останніх спекотних днів літа. У підписі Кім лаконічно залишила "емоджі" у вигляді морської хвилі. Серія світлин швидко назбирала 3,5 мільйона вподобань від шанувальників у соціальних мережах і безліч коментарів. З особливою увагою підписники звернули увагу на струнку талію світської левиці.

Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian