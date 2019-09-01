Кім Кардашян похизувалася пишними формами на пляжі: пікантні фото

236 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

В останній день літа, 31 серпня, чимало зірок поділилися фото з розкішного відпочинку. Світська левиця Кім Кардашян також не втратила можливості похизуватися пишними формами в купальнику на нових знімках.

Звабливі фото Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлинах запальна дружина репера Каньє Веста позує у купальнику металевого відтінку, засвітивши засмагу, пишні груди і сідниці.

Читайте також: Італійки обирають червоний: новий розкішний вихід Моніки Беллуччі на Венеційському кінофестивалі

Знімки змогли чудово передати атмосферу останніх спекотних днів літа. У підписі Кім лаконічно залишила "емоджі" у вигляді морської хвилі. 

Серія світлин швидко назбирала 3,5 мільйона вподобань від шанувальників у соціальних мережах і безліч коментарів. З особливою увагою підписники звернули увагу на струнку талію світської левиці.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

blog_ava
Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
сьогодні
4972
Теги: LifeStyle Кім Кардашян Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
сьогодні 13:30 "Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
Юлія Ліпенцева 654
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
сьогодні 12:34 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
882
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
31 серпня 17:25 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
1489
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
31 серпня 14:23 Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
Юлія Михайлова 10863
Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
31 серпня 12:50 Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
Уляна Журба 6737
Новини
Більше новин
Залиште відгук