Кім Кардашян похизувалася пишними формами у червоній сукні: фото

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Кім Кардашян / www.gettyimages.com

Світська левиця Кім Кардашян, яка часто виходить на публіку у стильних вінтажних образах, стала гостею церемонії American Influencer Awards, яка пройшла 18 листопада у Каліфорнії.

Дружина репера Каньє Веста на заході вручила нагороду візажисту Маріо Дедівановичу, з яким днями презентувала спільну колаборацію KKWxMario з косметичними засобами. Додамо, що саме Маріо є творцем знаменитої техніки макіяжу Кім – контурингу.

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На своїй сторінці в інстаграмі дочка Кріс Дженнер привітала візажиста з перемогою. Кардашян заявила, що пишається Маріо і він отримав заслужену перемогу.

Для світського виходу Кардашян одягнула обтисле оксамитове плаття з колекції Dior у східному стилі. Що цікаво, вбрання є вінтажним, адже представлене воно було в у колекції бренду сезону у 1997 році. Зірка соціальних мереж доповнила образ оригінальним взуттям на підборах, які нагадують в'єтнамки.

Кім Кардашян

Кім Кардашян / Getty Images

Кім Кардашян
​Кім Кардашян / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Кім Кардашян
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