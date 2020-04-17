Кім Кардашян показала апетитні форми у білизні: сексуальні знімки

Американська бізнесменка і модель Кім Кардашян опублікувала нові сексуальні фото в мережі. Зірка приміряла білизну зі своєї нової лінії Stretch Rib, яка надійде у продаж вже до кінця квітня 2020 року.

Наразі американці перебувають на карантині через пандемію коронавірусу. Однак самоізоляція не завадила Кім Кардашян презентувати в інстаграмі нову лінію спідньої білизни.

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Для цього зірка сама знялась у пляжній фотосесії, яку провела задовго до карантину. На ефектних фото Кім продемонструвала три нових комплекти, які увійшли до лінії Stretch Rib. Бікіні, шорти і зручні топи звабливо підкреслили пишні форми американки.

"Вони такі чудові і комфортні, я знаю, вам сподобається", – анонсувала Кім Кардашян.



Кім Кардашян прорекламувала білизну / Instagram / @kimkardashian

Відомо, що комплекти білизни надійдуть у продаж 21 квітня. Наразі Кім Кардашян відкрила онлайн-реєстрацію для модниць, які хочуть придбати її вироби. Тисячі людей, за даними західних ЗМІ, вже в очікуванні можливості купити речі від Кім Кардашян, тому фешн-новинкам вже прогнозують шалений успіх. З такою сексуальною рекламою це було досить прогнозовано.



Кім Кардашян у пляжній фотосесії / Instagram / @kimkardashian



Сексуальна Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian