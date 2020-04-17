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Кім Кардашян показала апетитні форми у білизні: сексуальні знімки

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Кім Кардашян у сексуальній білизні / Instagram / @kimkardashian

Американська бізнесменка і модель Кім Кардашян опублікувала нові сексуальні фото в мережі. Зірка приміряла білизну зі своєї нової лінії Stretch Rib, яка надійде у продаж вже до кінця квітня 2020 року.

Наразі американці перебувають на карантині через пандемію коронавірусу. Однак самоізоляція не завадила Кім Кардашян презентувати в інстаграмі нову лінію спідньої білизни. 

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Для цього зірка сама знялась у пляжній фотосесії, яку провела задовго до карантину. На ефектних фото Кім продемонструвала три нових комплекти, які увійшли до лінії Stretch Rib. Бікіні, шорти і зручні топи звабливо підкреслили пишні форми американки. 

"Вони такі чудові і комфортні, я знаю, вам сподобається", – анонсувала Кім Кардашян.


Кім Кардашян прорекламувала білизну / Instagram / @kimkardashian

Відомо, що комплекти білизни надійдуть у продаж 21 квітня. Наразі Кім Кардашян відкрила онлайн-реєстрацію для модниць, які хочуть придбати її вироби. Тисячі людей, за даними західних ЗМІ, вже в очікуванні можливості купити речі від Кім Кардашян, тому фешн-новинкам вже прогнозують шалений успіх. З такою сексуальною рекламою це було досить прогнозовано.


Кім Кардашян у пляжній фотосесії / Instagram / @kimkardashian


Сексуальна Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Кім Кардашян
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