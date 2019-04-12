Кім Кардашян показала просторий маєток з ремонтом за 40 мільйонів доларів

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

Вона – одна з найзнаменитіших селебриті сучасності, зірка Instagram і реаліті-шоу про власне життя. І, хоч відверті фото 38-річна Кім Кардашян публікує доволі часто, залаштунки свого особистого життя вона відкриває вкрай рідко. Так, шанувальники були вражені, побачивши її будинок, ремонт у якому коштує декілька десятків мільйонів доларів.

Кім Кардашян взяла участь в проекті від журналу Vogue. Представники глянцю запросили її стати героїнею нового випуску бліц-інтерв’ю "73 Questions With". Відео з 38-річною знаменитістю з'явилося на YouTube-каналі видання.

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Згідно з форматом відеоінтерв'ю Кім Кардашян повинна була запросити репортера та журналіста до себе додому. Вона дотрималася правил і, відповідаючи на 73 несподівані запитання, заодно показала їхнє з Каньє Вестом помешкання.

Особняк розташований в одному з найпрестижніших районів Лос-Анджелеса. Подружжя придбало його у 2014 році, але через капітальні ремонтні роботи, заселилися туди лише у 2017.

Варто відзначити, що ремонт, який тривав три роки, обійшовся зіркам у 40 мільйонів доларів. Адже вся територія їхньої нерухомості займає близько 15 000 квадратних метрів. Там розмістилося декілька будиночків для гостей, басейн, приватний виноградник, а також велика тераса.

Інтер'єр будинку продуманий у мінімалістичному стилі – білі стіни, світлі меблі, багато простору і нічого зайвого. Сама Кім Кардашян під час інтерв'ю пожартувала, що ремонт у них вдома "як в монастирі".

Дивитися інтерв'ю та огляд будинку Кім Кардашян: відео

 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян Зіркова нерухомість
Джерело: LifeStyle 24
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