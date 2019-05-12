Кім Кардашян показала, як пройшла вечірка baby shower в честь її четвертого сина: яскраві фото

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Вечірка Кім Кардашян
Вечірка Кім Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

38-річна Кім Кардашян оприлюднила яскраві кадри зі святкування традиційної американської вечірки baby shower, яку святкують до народження дитини. Дивлячись на фотографії, зірка не пошкодувала грошей на відпочинок і влаштувала незабутній дівич-вечір разом зі своїми подругами і їхніми маленькими дочками.

Кілька днів тому стало відомо, що сурогатна матір, яка виношувала четверту дитину для Кім Кардашян і Каньє Веста, народила хлопчика. Одразу ж після радісної звістки 38-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки зі святкування вечірки baby shower.

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Перші світлини з урочистості з'явилися в мережі наприкінці квітня, однак атмосферу вечірки передають лише кадри, які оприлюднила 38-річна Кім.

На передчасне святкування народження четвертого сина вона запросила свою маму і бабусю, сестер Кардашян-Дженнер зі своїми дітьми, а також кількох подруг, серед яких незмінною гостею була Періс Хілтон.

Організація свята була на найвищому рівні, як і різдвяна вечірка, на яку Кім витратила понад 1 мільйон доларів. Зустріч дівчат пройшла просто неба у дворі їхнього з Каньє Вестом будинку, а столи та інший антураж були прикрашені у блакитних тонах.

Кім Кардашян з сестрами і мамою
Кім Кардашян влаштувала baby shower з нагоди народження четвертого сина / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян з подругами на вечірці baby shower / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян з донькою Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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