Кім Кардашян показала, як їй вдається приховувати псоріаз: відео

Американська зірка Кім Кардашян вкотре показала загострення хвороби – псоріазу. Знаменитість також продемонструвала, як їй вдається приховувати почервоніння шкіри та завжди виглядати ідеально.

Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян у 38 років досягла всього, про що можуть мріяти мільйони людей. Вона – щаслива мама 4 дітей, кохана дружина, успішна блогерка, модель та власниця косметологічного бренду. Відтак щороку її банківські рахунки поповнюються мільйонами доларів. Однак, як зізналась сама Кім Кардашян, чимало людей не знають зворотної сторони її слави: тривалий час бездоганна американка бореться із псоріазом.

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Псоріаз – захворювання, яке вражає шкіру, роблячи її грубою і червоною. При цьому імунна система дає неправильні сигнали клітинам верхніх шарів шкіри й ті починають посилено ділитися, утворюючи пошкодження. Причинами псоріазу може бути стрес, алкоголь, ожиріння або куріння. Повністю хворобу не можна вилікувати.

У мережі знаменитість вирішила відверто показати, як їй вдається замаскувати червоні плями, які щоразу вкривають її тіло. У ролику, який вона показала у мережі, видно, як Кім Кардашян ретельно покриває ноги спеціальним тональним засіб із колекції KKW. Для всіх, хто має подібні проблеми зі шкірою, зірка випустила не тільки крем, але й пудру, праймер та спеціальні губки, якими можна з легкістю нанести косметичні засоби.

Це те, чим я найчастіше користуюсь. Я не завжди в захваті від своїх ніг, особливо, в час загострення хвороби. Тому й використовую косметику, коли хочу підвищити тон шкіри або приховати свій псоріаз. Це мій особливий секрет, який я приховую вже більше 10 років. Я навчилася жити і не бути залежною від псоріазу,

– розповіла відверто Кім Кардашян.

Відомо, що вся косметика є водостійкою, тому Кім Кардашян, незважаючи на псоріаз, часто насолоджується відпочинком у басейні.

Хронічна хвороба загострилась у Кім Кардашян ще взимку 2019 року. Тоді вона продемонструвала громадськості стрункі ноги та обличчя з червоними плямами. Такі фото шокували прихильників, які звикли бачити Кім Кардашян у бездоганній формі. Кім заявила, що щороку проходить курс лікування гормональними ін'єкціями, які лиш тимчасово допомагають їй.