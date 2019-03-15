Кім Кардашян приголомшила колекцією взуття і сумок: фото
Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян показала шанувальникам у мережі, як виглядає кімната, у якій вона зберігає свої колекції взуття і сумок.
Фото зі свого гардеробу Кім опублікувала на сторінці в Instagram.
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На знімку Кім позує у звабливій сукні молочного кольору з оголеною спиною. На її фоні полиці зі взуттям, сумками й аксесуарами люксових брендів. Додамо, що це лише мала частина колекції вбрання дружини Каньє Веста.
"Примірка", – коротко зазначила світська левиця у підписі до світлини.
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Джерело: LifeStyle 24
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