Кім Кардашян приголомшила колекцією взуття і сумок: фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / www.gettyimages.com

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян показала шанувальникам у мережі, як виглядає кімната, у якій вона зберігає свої колекції взуття і сумок.

Фото зі свого гардеробу Кім опублікувала на сторінці в Instagram.

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На знімку Кім позує у звабливій сукні молочного кольору з оголеною спиною. На її фоні полиці зі взуттям, сумками й аксесуарами люксових брендів. Додамо, що це лише мала частина колекції вбрання дружини Каньє Веста.

"Примірка", – коротко зазначила світська левиця у підписі до світлини.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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