Кім Кардашян приголомшила прихильників відвертими світлинами на пляжі (18+)

Світська левиця поділилася пікантними кадрами з Мексики, де зіркова родина вирішила відпочити після важких робочих буднів. Кім Кардашян на сторінках інстаграму продемонструвала апетитні форми, вразивши підписників своїм розкішним тілом.

39-річна зірка часто любить підкреслювати свої форми обтислим вбранням. Проте ідеальна нагода продемонструвати фігуру – відпочинок на морському узбережжі. Кім Кардашян опублікувала серію світлин, яка не залишила у прихильників жодних сумнівів, щодо приголомшливого вигляду зіркової матусі.

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На пляжі вона позувала у суцільному купальнику бронзового кольору з вирізом на животі. Він ідеально підкреслив пишний бюст телезірки. Гарячі кадри вона доповнила зухвалим образом з довгою косою, масивними золотими сережками та окулярами, які завдяки своєму відтінку ідеально гармоніювали з купальником.

Кім Кардашян додала відвертості світлинам позами, поставши лежачи на морському узбережжі. А на фото, на яких світська левиця обернута спиною до камери, головний акцент на пружних сідницях моделі.



Кім Кардашян на відпочинку в Мексиці / Instagram /@kimkardashian



Кім Кардашян на відпочинку в Мексиці / Instagram /@kimkardashian



Кім Кардашян на відпочинку в Мексиці / Instagram /@kimkardashian

Варто зазначити, що днями в профілі Кім Кардашян з'явилися світлини, які викликали не менший резонанс у мережі. На них зірка постала в у звабливому золотистому латексі із білявим довгим волоссям. Такий рекламний кампейн нової колекції тіней для очей косметичного бренду KKW BEAUTY не залишить байдужим жодного прихильника.



Кім Кардашян для бренду KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian



Кім Кардашян для бренду KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian



Кім Кардашян для бренду KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian