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Кім Кардашян приголомшила прихильників відвертими світлинами на пляжі (18+)

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Кім Кардашян / Instagram /@kimkardashian

Світська левиця поділилася пікантними кадрами з Мексики, де зіркова родина вирішила відпочити після важких робочих буднів. Кім Кардашян на сторінках інстаграму продемонструвала апетитні форми, вразивши підписників своїм розкішним тілом.

39-річна зірка часто любить підкреслювати свої форми обтислим вбранням. Проте ідеальна нагода продемонструвати фігуру – відпочинок на морському узбережжі. Кім Кардашян опублікувала серію світлин, яка не залишила у прихильників жодних сумнівів, щодо приголомшливого вигляду зіркової матусі. 

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На пляжі вона позувала у суцільному купальнику бронзового кольору з вирізом на животі. Він ідеально підкреслив пишний бюст телезірки. Гарячі кадри вона доповнила зухвалим образом з довгою косою, масивними золотими сережками та окулярами, які завдяки своєму відтінку ідеально гармоніювали з купальником. 

Кім Кардашян додала відвертості світлинам позами, поставши лежачи на морському узбережжі. А на фото, на яких світська левиця обернута спиною до камери, головний акцент на пружних сідницях моделі. 

кім кардашян
Кім Кардашян на відпочинку в Мексиці / Instagram /@kimkardashian

кім кардашян
Кім Кардашян на відпочинку в Мексиці / Instagram /@kimkardashian

кім кардашян
Кім Кардашян на відпочинку в Мексиці / Instagram /@kimkardashian

Варто зазначити, що днями в профілі Кім Кардашян з'явилися світлини, які викликали не менший резонанс у мережі. На них зірка постала в у звабливому золотистому латексі із білявим довгим волоссям. Такий рекламний кампейн нової колекції тіней для очей косметичного бренду KKW BEAUTY не залишить байдужим жодного прихильника. 

кім кардашян
Кім Кардашян для бренду KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian

кім кардашян
Кім Кардашян для бренду KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian

кім кардашян
Кім Кардашян для бренду KKW BEAUTY / / Instagram /@kimkardashian

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кім Кардашян Еротика
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