Кім Кардашян приголомшила відвертим фото з гардеробної

Світська левиця Кім Кардашян не перестає демонструвати свою витончену фігуру. Представниця телесімейства регулярно публікує фото в нижній білизні та дивує прихильників.

Знаменита Кім Кардашян не втрачає жодної нагоди показати пишні форми та принади свого тіла. Зірка не лише позує для рекламних кампаній, а й часто публікує домашні світлини, які вражають відвертістю. Черговий гарячий знімок Кім поширила на своїй офіційній сторінці в інстаграмі.

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Кардашян вкотре похизувалася спокусливою фігурою. Вона оприлюднила фото з гардеробної, де позує навприсідки в гардеробній.

Одягнута світська левиця в комплект нижньої білизни синього кольору, яка гарно підкреслює її сексуальну фігуру. Волосся Кім зібрала у косу. Макіяж із чорними стрілками зробив її образ ще більш привабливим.

Ми підготували для вас добірку відвертих образів спокусливої Кім Кардашян.