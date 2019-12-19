24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Кім Кардашян прикрасила обкладинку престижного глянцю: ефектні фото

294 Читать новость на русском
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Американська телезірка стала обличчям зимового випуску журналу "7Hollywood". Вона приміряла кілька витончених вбрань та одягнула перуку. Так, шанувальники можуть побачити Кім Кардашян у зрілому образі в стилі ретро, який лише підкреслив її довершені форми.

39-річна світська левиця зачарувала результатами нової фотосесії. Кім Кардашян стала обличчям номеру американського глянцю "7Hollywood". Автором зйомки був відомий фешн-фотограф Алекс Малка, який співпрацює з багатьма іменитими виданнями. 

Читайте також: Кендалл Дженнер визнали найуспішнішою моделлю 2019 року: зірковий рейтинг

На обкладинці Кім Кардашян постала в обтислій чорній сукні довжини міді в паєтки з оригінальним декольте, яке ледь прикривало груди знаменитості. Образ доповнили перламутрове намисто та масивні сережки з дорогоцінним камінням. 

кім кардашян
Кім Кардашян для "7Hollywood" / Instagram / @kimkardashian

кім кардашян
Кім Кардашян для "7Hollywood" / Instagram / @kimkardashian

Також багатодітна матуся позувала у білій довгій сукні з екстримально глибоким розрізом та колготах із повздовжньою стрічкою. Незмінними лишилися лише перука та відверте декольте.

Ще одним спокусливим коротким вбранням зірка підкреслила струнке тіло та підтягнутий живіт, адже сукня мала фігурний виріз ледь не до бедер. 

Окрім звабливих світлин, у мережі з'явилося відео із закулісся модної зйомки. Із оприлюднених кадрів видно, як Кім Кардашян змінювала локації та підбирала вдалі пози, які б змогли передати загальний настрій фотосесії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALIX MALKA (@alixmalka)


Кім Кардашян для "7Hollywood" / Instagram / @kimkardashian

Стрілянина на Луб'янці у Москві: одного нападника вбили, місце готують до штурму
сьогодні
7963
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Кім Кардашян
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:23 Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста
Юлія Девда 103
сьогодні 19:55 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 7513
сьогодні 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 505
сьогодні 06:10 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 1304
18 грудня 18:50 Подарунки колегам на Новий рік: безпрограшні варіанти, які сподобаються усім
Яніна Ткачук 2969
Новини
Більше новин
Залиште відгук