Кім Кардашян прикрасила обкладинку престижного глянцю: ефектні фото

Американська телезірка стала обличчям зимового випуску журналу "7Hollywood". Вона приміряла кілька витончених вбрань та одягнула перуку. Так, шанувальники можуть побачити Кім Кардашян у зрілому образі в стилі ретро, який лише підкреслив її довершені форми.

39-річна світська левиця зачарувала результатами нової фотосесії. Кім Кардашян стала обличчям номеру американського глянцю "7Hollywood". Автором зйомки був відомий фешн-фотограф Алекс Малка, який співпрацює з багатьма іменитими виданнями.

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На обкладинці Кім Кардашян постала в обтислій чорній сукні довжини міді в паєтки з оригінальним декольте, яке ледь прикривало груди знаменитості. Образ доповнили перламутрове намисто та масивні сережки з дорогоцінним камінням.



Кім Кардашян для "7Hollywood" / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян для "7Hollywood" / Instagram / @kimkardashian

Також багатодітна матуся позувала у білій довгій сукні з екстримально глибоким розрізом та колготах із повздовжньою стрічкою. Незмінними лишилися лише перука та відверте декольте.

Ще одним спокусливим коротким вбранням зірка підкреслила струнке тіло та підтягнутий живіт, адже сукня мала фігурний виріз ледь не до бедер.

Окрім звабливих світлин, у мережі з'явилося відео із закулісся модної зйомки. Із оприлюднених кадрів видно, як Кім Кардашян змінювала локації та підбирала вдалі пози, які б змогли передати загальний настрій фотосесії.



Кім Кардашян для "7Hollywood" / Instagram / @kimkardashian