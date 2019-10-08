Кім Кардашян прилетіла до Вірменії, щоб охрестити там наймолодшого сина: подробиці

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Кім Кардашян з дітьми
Кім Кардашян з дітьми / Instagram / @kimkardashian

Американська зірка інстаграму та знаменита бізнесвумен прибула до столиці Віремнії з особливоює місією. Саме в Єревані, який є її історичною батьківщиною, Кім Кардашян вирішила охрестити свого наймолодшого сина Псалма.

Днями Кім Кардашян опублікувала фото зі своєю старшою сестрою Кортні, під яким зізналася фанатам, що вони збираються відвідати Вірменію. Проте вже пізніше західні ЗМІ повідомили, що у Єреван 38-річна багатодітна вирушила з особливими намірами.

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У Ечміадзинському кафедральному соборі Кім Кардашян охрестила свого наймолодшого сина Псалма, який народився у травні 2019 року. Церемонія хрещення пройшла таємно, проте, як заявив представник монастиря, нічого особливого під час хрещення не відбувалося. Кім разом з іншими дітьми були записані заздалегідь, тому й прибули у вказаний для них час.

Пізніше стало відомо, що при хрещенні Псалм отримав вірменське ім'я Вардан, а Сейнт – Григор. Тепер всі діти Каньє Веста та Кім Кардашян належать до вірменської апостольської церкви. У 2015 році зіркове подружжя охрестило доньку Чікаго у вірменській церкві у Єрусалимі. Вона отримала ім'я Ахшен.

Американська світська левиця недарма обрала апостольську церкву для хрещення своїх дітей. Її покійний батько Роберт Кардашян вірмен у третьому поколінні.

Кім Кардашян з дітьми
Кім Кардашян з дітьми у Вірменії / Instagram / @uzbfashion

Кім Кардашян
Кім Кардашян охрестила сина у вірменській церкві / Instagram / @uzbfashion

blog_ava
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами Кім Кардашян
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