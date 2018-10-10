Кім Кардашян приміряла прозору сукню на оголене тіло: фото 18+

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Кім Кардашян у прозорій сукні
Кім Кардашян у прозорій сукні / Instagram / @kimkardashian

Американська зірка реаліті-шоу та модель Кім Кардашян зуміла приголомшити своїх прихильників у мережі. Знаменитість опублікувала досить пікантне фото без спідньої білизни.

Перед камерою Кім Кардашян позувала у прозорій білій сукні на бретельках, яка оголила пишні груди зірки та стегна. Окрім цього, вбрання мало блиск, що додало образу американки ще більшої розкоші. 

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"Примірка", – лаконічно написала Кім Кардашян. 

Світлина, зроблена у коридорі її голлівудського маєтку, одразу ж розбурхала мережу. Всього за кілька годин фото Кім Кардашян вподобали понад 3 мільйони користувачів мережі. Окрім цього, прихильники засипали зірку питаннями про сукню, однак блогерка не відповіла, на якій події засвітить таке пікантне вбрання. 

До слова, Кім Кардашян – знана прихильниця сексапільних образів. У гардеробі знаменитості є чимало міні-суконь, топів, прозорого та латексного одягу. Навіть у вечірній сукні зваблива акторка виглядає дуже пікантно. 

 

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Мода
Джерело: 24 Канал
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