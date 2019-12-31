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Кім Кардашян продемонструвала пишні груди в пікантному образі: фото

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Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян поділилася з підписниками новою світлиною у пікантному луці. Фото опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі і вже менш ніж за добу воно набрало майже 3 мільйони вподобань. 39-річна зірка часто любить підкреслювати свої форми обтислим вбранням і це фото також не стало винятком.

Цього разу Кім одягнула чорну обтислу сукню з відвертою лінією декольте, яка підкреслювала її пишні груди. Волосся було розпущене і красиво укладене в об’ємну зачіску, на обличчі – макіяж в природних відтінках, а на грудях висіло декілька золотих підвісок. 

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Під фото Кім опублікувала допис, у якому закликає шанувальників купувати її косметичні засоби і пропонує гарні святкові знижки.

Нагадаємо, нещодавно Кардашян випустила нову святкову сяючу колекцію косметики під назвою Glitz & Glam. Ця колекція створена для доповнення образу на новорічній вечірці або ж, щоб зробити подарунок подрузі, мамі чи сестрі. Одними із найбільш сяючих продуктів колекції є шиммери для тіла: Rose Gold editions of Perfecting Body Shimmer и Shimmer Powder for Face & Body.

"Перлини з високою здатністю випромінювати максимальне сяйво, а зволожуючі інгредієнти дають вам здоровий, тривалий і сяючий ефект", – сказала Кім Кардашян.

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кім Кардашян Мода
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