Кім Кардашян разом з сестрою Кортні похизувалися пишними бюстами на вечірці

Напередодні в Нью-Йорку відбувся традиційний благодійний вечір amfAR. На захід, метою якого є збір коштів для боротьби зі СНІДом знаменитості прийшли у доволі відкритих вбрання. Так, знамениті сестри Кардашян продемонстрували свої пишні декольте у відвертих сукнях.

У середу, 6 лютого, в Нью-Йорку відбувся благодійний захід, який з року в рік проводять організатори, аби зібрати якомога більше грошей для боротьби зі СНІДом. Гала-вечір під назвою amfAR зібрав чимало знаменитостей, найбільше серед яких було моделей зі світовими іменами.

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Так, зіркові сестри Кім і Кортні Кардашян також стали гостями благодійного заходу. Моделі доповнювали одна одну і разом створили чорний total look. Вони обидві одягнули довгі вечірні сукні, родзинкою яких були розпірки від стегна і глибокі декольте. І, якщо Кортні обрала більш стриманий фасон, то Кім дозволила собі дати волю і її виріз протягався аж до талії.



Кім і Кортні Кардашян / Instagram / @wwd



Кім і Кортні Кардашян / Instagram / @fashiontomax