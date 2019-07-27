Кім Кардашян розчулила мережу зворушливими фото з дочкою
Світська левиця і дружина репера Каньє Веста Кім Кардашян є щасливою мамою чотирьох дітей. Її старша дочка, 6-річна Норт вже стала зіркою соціальних мереж та часто копіює зіркову маму. А днями зірка зворушила шанувальників знімками з молодшою дочкою, однорічною Чикаго.
Кім Кардашян опублікувала нові чорно-білі знімки з Чикаго на своїй сторінці в Instagram.
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На світлинах світська левиця чуттєво позує з однорічною дівчинкою у схожих білих сукнях та приміряє дівчинці босоніжки. Кім одягнена у довге плаття з відкритими плечима і глибоким декольте. Образ Чикаго у короткому білосніжному платті Кардашян доповнила кумедною зачіскою, зібравши волосся дівчинки у хвости.
"Мій близнюк", – додала у підписі світська левиця.
Знімки стали дуже популярними у мережі та протягом одного дня назбирали понад 3 мільйони вподобань від шанувальників і близько 13 тисяч компліментів у коментарях.
Кім Кардашян з дочкою Чикаго / Instagram / @kimkardashian
Кім Кардашян з дочкою Чикаго / Instagram / @kimkardashian