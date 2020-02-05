Кім Кардашян розповіла, що її діти не їдять м'яса
Світська левиця Кім Кардашян не перестає дивувати шанувальників. Окрім відвертих фото, зірка публікує в соціальних мережах подробиці з особистого життя та ділиться сімейними секретами.
39-річна Кім зізналася, що все її сімейство перейшло на рослинну їжу. Улюблениця мільйонів на сторінці в твіттері заявила, що не дає своїм дітям м'яса.
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Кардашян сказала, що вся її велика родина вживає лише рослинну їжу. Не їдять продукти тваринного походження також четверо її маленьких дітей.
"Більше ніякого м'яса", - заявила Кім у дописі. Проте до цього повідомлення знаменитість додала, що її старша донька Норт – пестеріанка. Тобто їсть рибу і молочні продукти.
Пропонуємо переглянути добірку милих світлин зіркової матусі Кім Кардашян та її дітей.