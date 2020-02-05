Кім Кардашян розповіла, що її діти не їдять м'яса

Світська левиця Кім Кардашян не перестає дивувати шанувальників. Окрім відвертих фото, зірка публікує в соціальних мережах подробиці з особистого життя та ділиться сімейними секретами.

39-річна Кім зізналася, що все її сімейство перейшло на рослинну їжу. Улюблениця мільйонів на сторінці в твіттері заявила, що не дає своїм дітям м'яса.

Читайте також: Кім Кардашян та Каньє Вест відвідують сексолога: що про це відомо

Кардашян сказала, що вся її велика родина вживає лише рослинну їжу. Не їдять продукти тваринного походження також четверо її маленьких дітей.

"Більше ніякого м'яса", - заявила Кім у дописі. Проте до цього повідомлення знаменитість додала, що її старша донька Норт – пестеріанка. Тобто їсть рибу і молочні продукти.

I eat mostly plant based. No meat anymore https://t.co/sfS4XM73f7 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

Пропонуємо переглянути добірку милих світлин зіркової матусі Кім Кардашян та її дітей.