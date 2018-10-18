Кім Кардашян розповіла, як Каньє Вест реагує на її сексуальні фото

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Кім Кардашян розповіла, як Каньє Вест реагує на її сексуальні фото

Світська левиця, модель та акторка Кім Кардашян вже давно заполонила мережу інтимними знімками. Зірка не соромиться повністю оголюватись та позувати у провокативному одязі.

У одному з випусків шоу Елен Дедженерес Кім відверто розповіла, як її чоловік, репер Каньє Вест, ставиться до такого епатажу. Про це повідомляє The Daily Mail

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За словами Кім Кардашян, її чоловік вже змирився із таким вподобанням зірки. Відтак його реакція на сексапільні фото дружини здебільшого стримана. 

Він по-різному ставиться до таких знімків. Мій чоловік завжди говорить, щоб я вірила в свої сили. Ми з гумором ставимося до таких дописів, але часом він переживає через них,
– зізналась Кім Кардашян. 

Світська левиця додала, що найбільше Каньє Весту не сподобалось фото, яке Кім опублікувала ще в серпні. На кадрах вона позувала в спідній білизні на їхній кухні. Кім Кардашян пояснила, що в такому вигляді не готує їжу, однак її чоловік від такого кадру довго лютував. 


Кім Кардашян розлютила чоловіка оголеним фото / The Daily Mail

Мої уподобання змінюються час від часу. Іноді я думаю: "Гаразд, треба бути більш консервативною в моєму Instagram". Але часом мені і справді потрібно запостити моє вдале фото або знімок, на якому видно мої досягнення в спортзалі. Тоді я викладаю його, а Каньє лютує. Це замкнуте коло.
–  додала Кім. 

Варто зазначити, що зірка – одна з найуспішніших блогерів у світі. Кім Кардашян публікує відверті знімки, які оцінюють в щонайменше 2 мільйони вподобань. Така активність в мережі щороку приносить їй чималий дохід, відтак Каньє Вест мириться з такими сексуальними дописами його дружини. 

 

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: Lifestyle
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