Кім Кардашян розсмішила мережу знімком зі сплячим Каньє Вестом

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Кім Кардашян і Каньє Вест
Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram / @kimkardashian

Зірка реаліті-шоу і соціальних мереж Кім Кардашян показала кумедне селфі зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом.

Новий знімок Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фотографії Кім позує на фоні Каньє, який спить на задньому сидінні автомобіля. "Те ж саме", – зазначила вона у підписі.

Шанувальники світської левиці вподобали селфі і в коментарях заявили, що це виглядає дуже смішно.

"Сплячий Каньє – мій настрій по життю", "Ніхто не може будити Каньє", "Він не розлютився, коли побачив це фото?" – пишуть користувачі у мережі.

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Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram / @kimkardashian

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Каньє Вест
Джерело: 24 канал
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