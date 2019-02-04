Кім Кардашян розсмішила мережу знімком зі сплячим Каньє Вестом

Зірка реаліті-шоу і соціальних мереж Кім Кардашян показала кумедне селфі зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом.

Новий знімок Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Два роки разом: Дженніфер Лопес зворушливо привітала коханого з річницею стосунків

На фотографії Кім позує на фоні Каньє, який спить на задньому сидінні автомобіля. "Те ж саме", – зазначила вона у підписі.

Шанувальники світської левиці вподобали селфі і в коментарях заявили, що це виглядає дуже смішно.

"Сплячий Каньє – мій настрій по життю", "Ніхто не може будити Каньє", "Він не розлютився, коли побачив це фото?" – пишуть користувачі у мережі.



Кім Кардашян і Каньє Вест / Instagram / @kimkardashian