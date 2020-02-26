Кім Кардашян, Шер і Наомі Кемпбелл здивували прихильників спільною зйомкою: фото

Ще наприкінці січня 2020 року у мережу потрапило спільне фото Кім Кардашян і легендарної співачки Шер. Однак деталі проєкту залишали в секреті. Та днями стало відомо, що знаменитості знялись для нового випуску журналу CR Fashion Book, долучивши до свого тандему модель Наомі Кемпбелл.

Вже у березні 2020 року у продаж надійде новий випуск CR Fashion Book, який вже спричинив чимале обговорення у мережі. Автори проєкту опублікували результати стильної зйомки, у якій взяли участь Кім Кардашян, Шер і Наомі Кемпбелл. Такий тандем обрав Карін Ройтфельд – ексредактор французького Vogue, який наразі очолює CR Fashion Book.

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Для знаменитих красунь він обрав незвичні та досить екстравагантні образи. 39-річна Кім, 49-річна Наомі і 73-річна Шер перевтілились у брутальних байкерок, які залюбки осідлали мотоцикл. Для зйомки красуні приміряли монохромні чорні образи та шкіряне вбрання. А от доповнював їхні образи високі зачіски у стилі 80-их. Такий імідж був близький для Шер, адже свого часу вона вже красувалась з подібними укладками волосся.



Кім Кардашян, Шер і Наомі Кемпбелл у стильній фотосесії / CR Fashion Book

Цікаво, що для Кім ця зйомка була дуже особливою. Зірка реаліті-шоу та знаменита американська бізнесменка не приховує, що є відданою фанаткою творчості Шер. Кім Кардашян зі своїми подругами неодноразово відвідувала концерти легендарної артистки та навіть повторювала її образи. В чому секрет такої популярності – на це питання не знає відповіді і сама Шер.

"Чесно кажучи, я такого не очікувала. Коли я виходжу на сцену, то в залі бачу людей самих різних поколінь: від малого до великого. Це дійсно щось особливе. Я знаю, що роблю людей щасливими, і вважаю, що це мій дар", – розповіла Шер журналістам CR Fashion Book.