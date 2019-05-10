Кім Кардашян стане мамою вчетверте: у сурогатної матері почалися пологи

Знаменита Insta-діва і бізнесвумен Кім Кардашян разом зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом, очікують на народження четвертої дитини. У сурогатної матері, яка виношувала маля, вже розпочалися пологи.

Зіркове подружжя очікують на поповнення з дня на день. Четверта дитина повинна з'явитися на світ найближчим часом, адже, як повідомляє мексиканське видання Vogue, у сурогатної матері розпочалися пологи.

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Кім Кардашян та Каньє Вест стануть батьками ще одного хлопчика. Кілька днів тому мережу розбурхали чутки, що їхній малюк народиться в один день із сином Меган Маркл і принца Гаррі, однак зірка заперечила цю інформацію.

Що відомо про очікування Кім Кардашян і Каньє Веста на четверту дитину?Ще в січні 2018 року американська зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" заявила про бажання народити четверту дитину. На той момент у неї вже було троє дітей: донька Норт і син Сейнт, яких вона народила самотужки, а також наймолодша дочка Чікаго, яку для зіркової пари виносила сурогатна матір.



У січні 2019 року Кім Кардашян підтвердила чутки, що вони з Каньє Вестом очікують на четверту дитину. В одному зі своїх інтерв'ю вона зізналася, що не очікувала, що це відбудеться так швидко. А наприкінці квітня 2019 року зірка влаштувала вечірку на честь народження четвертої дитини – baby shower.