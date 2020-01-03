Кім Кардашян та Каньє Вест готові до народження п'ятої дитини

Зіркове подружжя зізналося, що планує знову стати батьками. Вони втретє скористаються послугами сурогатної матері, адже чергова вагітність для 39-річної Кім Кардашян досить ризикована. Каньє Вест прагне мати велику родину, аби залишити по собі якомога більше нащадків.

З приходом нового десятиліття багатодітна родина планує поповнення. Кім Кардашян, яка досить складно перенесла останню вагітність сином Сейнтом, більше не ризикуватиме своїм здоров'ям. Пара втретє вдасться до послуг сурогатної матері. Про це повідомляє видання RadarOnline.com.

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Відомо, що перших двох дітей – 6-річну доньу Норт та 4-річного сина Сейнта – знаменитість виносила сама. Проте під час останньої вагітності у Кім виявили ускладнення у формі гестозу та проблеми з прикріпленням плаценти. Саме тому парі довелося вдатися до сурогатного материнства, оскільки Каньє Вест мріє про велику родину.

У планах одного з найзаможніших виконавців виховання п'яти або ж шести нащадків. Варто зазначити, що саме народження наймолодшого сина Псалома дозволило подружжю, яке було за крок до розлучення, зберегти стосунки.

Раніше Кім Кардашян зізналася, що їй було надзвичайно складно наважитися на сурогатне материнство. Вона зауважила, що для неї це значно важчий шлях, ніж народжувати самостійно, адже зірка жодним чином не може контролювати ситуацію.

Нагадаємо, що Кім Кардашян та Каньє Вест зараз виховують чотирьох дітей – шестирічну Норт, чотирирічного Сейнта, майже дворічну Чикаго та восьмимісячного Псалома.