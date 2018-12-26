Кім Кардашян та Каньє Вест очікують на появу четвертої дитини: цікаві деталі про нащадка

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Кім Кардашян та Каньє Вест стануть батьками
Кім Кардашян та Каньє Вест стануть батьками / life.informator.news

Одна з найвідоміших пар США – бізнесвумен Кім Кардашян та репер Каньє Вест – наважились на четверту дитину. Однак у реалізації свого бажання подружжя стикнулось із рядом труднощів.

Як повідомляють інсайдери E! News, виношувати четверту дитину для подружжя буде не та сурогатна мати, яка народжувала їх донечку Чикаго. Все тому, що Ла'Рейна Гейнс нещодавно сама відвідувала пологовий будинок, адже в її сім'ї теж з'явилось немовля.

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Кім Кардашян та Каньє Вест змушені були звернутись за допомогою до іншої сурогатної матері. Окрім цього, пара змінила агентство у пошуку жінки, щоб уникнути розголошення інформації. Проте такі міри безпеки аж ніяк не допомогли знаменитостям у конфіденційності: новина про четверту дитину з'явилась не у шоу, як це планували Кім та Каньє, а завчасно через інсайдерів.

Наразі відомо, що сурогатна мати виношує для американського подружжя хлопчика. Немовля з'явиться на світ у травні 2019 року. 

Зазначимо, Кім Кардашян та Каньє Вест раніше зізнавались, що хотіли б мати ще дітей. Знаменитість народила двох нащадків – доньку Норт та сина Сейнта, однак для появи третьої дитини, Чикаго, вона звернулася до сурогатної матері. Це був вимушений крок, адже вагітність могла нашкодити здоров'ю Кім Кардашян. 

 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Кім Кардашян Зіркові мами
Джерело: Lifestyle
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