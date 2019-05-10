Кім Кардашян та Каньє Вест вчетверте стали батьками

Популярна американська блогерка та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян та її чоловік репер Каньє Вест вчетверте стали батьками. Сурогатна мати народила для подружжя сина.

Першими деталями щаслива матуся поділилась з підписниками Twitter. За її словами, син при народженні дуже нагадує їй молодшу доньку Чикаго.

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"Він вже з'явився і це ідеально. Мов близнюк Чикаго, але я впевнена, що з часом він зміниться. Проте зараз виглядає так само, як моя донька", – розповіла щаслива Кім Кардашян.

Наразі ані зірка, ані репер Каньє Вест не розголошують імені, яке отримає їх четвертий нащадок. Окрім цього, подружжя замовчує поки будь-які деталі щодо народження сина.

Що відомо про четверту дитину Кім Кардашян і Каньє Веста?Ще в січні 2018 року американська зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" заявила про бажання народити четверту дитину. На той момент у неї вже було троє дітей: донька Норт і син Сейнт, яких вона народила самотужки, а також наймолодша дочка Чікаго, яку для зіркової пари виносила сурогатна матір.



У січні 2019 року Кім Кардашян підтвердила чутки, що вони з Каньє Вестом очікують на четверту дитину. В одному зі своїх інтерв'ю вона зізналася, що не очікувала, що це відбудеться так швидко. А наприкінці квітня 2019 року зірка влаштувала вечірку на честь народження четвертої дитини – baby shower.