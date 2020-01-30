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Кім Кардашян та Каньє Вест відвідують сексолога: що про це відомо

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Кім Кардашян та Каньє Вест / Instagram / @ kimkardashian

Зіркове подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест переживає складний період у сімейному житті. Світська левиця та репер не можуть самостійно розв'язати ті проблеми, які виникли між ними, тому вирішили звернутися за допомогою до спеціаліста.

Шлюб Кім та Каньє відомий, як один із найміцніших у шоу-бізнесі. Вони вкотре зіткнулися з кризою в стосунках. Раніше їм допомагали сімейні психологи, а зараз пара відвідує сеанси у сексолога. Про це повідомляє видання The Sun.

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В травні 2019 року сурогатна матір народила сім'ї Кардашян-Вест четверту дитину. Новонародженого хлопчика назвали Псалмом, що означає "біблійний характер". Здавалося б, що бажаний син згуртує багатодітну родину, проте після його появи на світ виникло ще більше проблем.

Також на шлюб вплинуло те, що Каньє Вест почав проводити недільні служби. Разом із церковним хором репер виконує євангельські пісні. Зазвичай такі події відбуваються в домі Кім та Каньє. Потрапити на таке богослужіння можна лише за запрошенням, підписавши документ про нерозголошення інформації.

Світська левиця покладає надію на сексолога і вірить, що він зможе вирішити всі їхні сімейні проблеми. Пара відвідує спеціаліста раз на тиждень.

Вони проводять сеанси не рідше, ніж один раз на тиждень. На них кожен розповідає про свої розчарування експерту, який дає поради, як відкритися та краще спілкуватися. Зараз Кім та Каньє повністю зосереджені на своїх проблемах,
– розповідає інсайдер.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Кім Кардашян Зіркові романи
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