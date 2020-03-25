Кім Кардашян та Кайлі Дженнер зупиняють виробництво власної косметики через коронавірус

Американські зірки Кім Кардашян та Кайлі Дженнер прийняли рішення зупинити виробництво власної косметики у зв'язку із пандемією коронавірусу. Вони зауважили, що роблять це для того, щоб убезпечити працівників від хвороби.

Різні сфери бізнесу зазнають великих збитків через коронавірус. Масово скасовують культурні заходи, кіноіндустрія також стала на паузу, припиняють роботу світові бренди. Не оминула така ситуація і косметичний бізнес зірковий сестер Кім Кардашян та Кайлі Дженнер.

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Інформація про зупинку виробництва косметичних брендів з'явилася на їх офіційних сторінках у твіттері. Такі заходи прийняли для того, щоб запобігти поширенню пандемії Covid-19.

Охорона здоров'я та безпека нашої громади – наш головний пріоритет. Дякую за терпіння та розуміння,

– йдеться у повідомленні.

To Our KKW Beauty Family:



The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/huihZYgFU1 — KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020

a message to our Kylie Cosmetics family... pic.twitter.com/EknPCZk1NX — Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020

Проте є й хороша новина. Сайти, де можна зробити онлайн-замовлення продовжують працювати із дотриманням усіх запобіжних заходів. То ж прихильники косметичних брендів зможуть отримати бажану продукцію.

Зазначимо, станом на 25 березня у всьому світі зафіксували 435 366 випадків вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус. Серед них підтвержено 19 618 смертей, а 111 870 людей повністю одужали. В Україні підтвердили 113 випадків інфікування та 4 смерті від недуги. Один пацієнт одужав. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил, які допоможуть зменшити ризик захворювання.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу