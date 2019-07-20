Кім Кардашян у звабливому купальнику розбурхала уяву фанів: фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

38-річна Кім Кардашян, за якою стежать у соціальних мережах 144 мільйони шанувальників, показала чергове відверте фото у сексапільному купальнику.

Гаряче фото Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі Кім повідомила, що фото є архівним, яке вона зробила під час розкішного відпочинку у Коста-Ріці. Дружина Каньє Веста позує мінімалістичному чорному купальнику, який звабливо підкреслює пишні форми.

Протягом перших годин після публікації знімок зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" назбирав понад 4 мільйони переглядів.

 

Зірка також показала нове фото з кампанії нової колекції KKW Beauty, на якому Кім постала в образі вогняної жінки-білявки. Для реклами власної колекції Кардашян знялася у яскравому обтислому корсеті з глибоким декольте, який для неї створив Thierry Mugler.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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