Кім Кардашян в леопардовому total look підкорює вулиці Парижа

Знаменита американська зірка не могла пропустити одну з наймастабніших fashion-подій року. На Тиждні моди, що проходив в Парижі, 38-річна Кім Кардашян засвітилася на останньому дні показів у total leopard look.

Монохромні "луки" отримують все більше схвалень від стилістів, однак знаменитості обирають однотонні образи в темних або пастельних відтінках. Кім Кардашян вирішила виокремитися і прийшла на Тиждень моди в Парижі в леопардовому "луці".

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Напередодні папараці сфотографували зірку реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" біля виходу з готелю. 38-річна Кім була одягнута в леопардовий комбінезон, поверх якого накинула довгу кофту в тон. Не порушуючи ідеального поєднання, знаменитість вирішила взути ботильйони з таким же анімалістичним принтом на підборах. Родзинкою образу стали рукавички в тон до вбрання і сонцезахисні окуляри.



Кім Кардашян / Instagram / @kuwtktube