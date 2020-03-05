Кім Кардашян відвідала Білий дім у компанії колишніх ув'язнених жінок

Вчора, 4 березня, світська левиця завітала до Білого дому в рамках програми First Step Act, яка стосується реформи системи ув'язнень в США. Кім Кардашян виступала радницею проєкту та особисто зустрілася з президентом Дональдом Трампом для подальшого обговорення ініціативи.

Як повідомляє BBC, разом з Кім Кардашян до Білого дому завітали три колишні ув'язнені жінки, яким скоротили термін у лютому завдяки проєкту First Step Act, який зірка розробляла спільно з чоловіком Іванки Трамп Джаредом Кушнером. Жінок позбавили волі через злочини, пов'язані з наркотиками та зловживанням посадою. Кожна з них мала дітей.

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Програма First Step Act передбачає пом'якшення покарання за злочини, котрі не пов'язані з насильством. Ініціативи виникла після того, як Дональд Трамп помилував 64-річну Еліс Марі Джонсон 2018 року, яка була засуджена на довічне ув'язнення за причетність до організації торгівлі кокаїном в Мемфісі. Саме Кім Кардашян лобіювати Білий дім для її звільнення.

Я не чула, щоб про цих жінок говорили в новинах. Тому я вважаю важливим розповісти про них вам особисто. Як дивовижно, Еліс Джонсон, те, що ти настільки задіяна і тепер допомагаєш звільнити інших жінок,

– зазначила Кім.

White House here we come!!! pic.twitter.com/exif6oZ6sl — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 4, 2020

Варто наголосити, що зірка розпочала навчання в юридичній школі. Через два роки вона зможе отримати адвокатську ліцензію, що дозволить їй особисто брати участь в судових засіданнях: "Пам'ятаю, сиділа в кабінеті Рузвельта в Білому домі з суддею, який за своє життя засудив тисячі злочинців. У цей момент я зрозуміла, що повинна знати більше про судову систему. Я хочу боротися за людей і змінювати систему. Якщо я буду більше знати, то зможу і зробити більше".